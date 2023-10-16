«Немає про що домовлятися». Чи очікує Україну заморожування війни? | Новини Приазов’я

Американський інститут Ґеллапа, який займається дослідженням громадської думки, 9 жовтня оприлюднив результати опитування жителів України стосовно війни і різних політичних аспектів.

За даними компанії, практично всі українці погоджуються, що виграти війну означає повернути всі території, які Росія забрала під свій контроль із 2014 року, починаючи з анексії Криму. Втім, зараз усе більше українців сподіваються, що Київ зможе домовитися про припинення війни. Ці настрої особливо сильні біля лінії фронту на півдні та сході країни, де точаться найбільш активні бойові дії. Відповідно, 41% жителів південного регіону і 31% східного – підтримують перемовини, які сприятимуть завершенню війни.

Водночас українці глибоко довіряють своєму війську. За даними Gallup, рейтинг схвалення досягає рекордного рівня в 95%. Підтримка президента України Володимира Зеленського трохи зменшилася в порівнянні з попередніми дослідженнями, але залишається високою – і становить 81%.

Також результати дослідження свідчать про те, що 53% українців схвалюють дії урядів США та Німеччини. Цей рівень нижчий, порівняно з торішніми даними для Сполучених Штатів, але більший для Німеччини. Опитування проведено після липневого саміту НАТО, на якому Байден заявив світові, що Україна не буде готова приєднатися до НАТО до закінчення війни.

Які настрої панують серед українців з приводу припинення війни? Про що свідчать соціологічні дослідження? Чи підтримують жителі України заморожування війни і чи готові йти на територіальні поступки?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.