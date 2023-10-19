«Масовий облік чоловіків». Коли РФ проведе мобілізацію в окупації? | Новини Приазов’я

Росія планує до кінця цього року мобілізувати до лав своєї армії 130 тисяч осіб. Мобілізаційні заходи хочуть провести на окупованих територіях України. Про це 3 жовтня повідомив Центр національного спротиву. Найбільше планують мобілізувати на окупованих частинах Луганської та Донецької областей, також у Криму.

У Росії мобілізаційні заходи не припинялися. Втім, влада не оголошує їх офіційно через побоювання протестів. Про це 15 жовтня в ефірі телеканалу «Ми - Україна» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Тим часом на окупованих територіях вже почали роздавати повістки працівникам шкіл. Зокрема, такі випадки зафіксовані на захопленій частині Запорізької області. Про це 14 жовтня повідомив Центр національного спротиву. За даними підпілля, в одній зі шкіл повістки вчителям роздала особисто директорка, яку призначила окупаційна адміністрація.

Призначений Росією так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький 27 липня повідомив, що у регіоні почали працювати військово-облікові пункти. На облік вже тоді начебто стали понад 1500 осіб. Нещодавно, 1 жовтня, місцевий телеканал «ЗаТВ» повідомив, що у Росії і на окупованих територіях цього дня розпочався щорічний осінній призов до армії. Втім, будь-яких мобілізаційних заходів з подальшою відправкою на фронт начебто не проводять. Чи проводить Росія мобілізацію на окупованих територіях? Хто з чоловіків перебуває у групі ризику і чи є можливість виїхати з окупації? Чи можуть у Росії оголосити загальну мобілізацію, і що це означає для жителів окупованих територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.