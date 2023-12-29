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Міноборони РФ повідомило про завершення осіннього призову

Військовий призов у Росії
Військовий призов у Росії

Міністерство оборони Росії 29 грудня відзвітувало про завершення осіннього призову. Згідно з повідомленням відомства, до Збройних сил РФ та інших військових формувань було призвано 130 тисяч осіб.

«Призовні комісії розпочали свою роботу вчасно з 2 жовтня, а відправлення призовників зі збірних пунктів субʼєктів Російської Федерації до військ (сил) розпочалися з 16 жовтня», – ідеться в повідомленні.

Під час цього призову в Росії вперше використали єдиний реєстр військовозобов’язаних та електронні повістки.

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