«Зрізають замки з помешкань». Як зберегти житло в окупації? | Новини Приазов’я

Російська окупаційна влада проводить на захоплених територіях інвентаризацію майна, господарі якого виїхали з окупації. Таке майно там називають «безхазяйним». Про початок цього процесу у серпні повідомляв Центр національного спротиву. Тоді, зокрема, йшлося про окуповану частину Херсонщини.

За інформацією українського підпілля, спеціальні інспектори планували шукати як рухоме, так і нерухоме майно, де немає власників. Також окупаційна влада виявляє майно місцевих жителів, які залишилися в окупації, але не переоформлюють право власності за російським законодавством. Після виявлення такого майна російські окупаційні сили погрожують його «націоналізувати», тобто забрати у законних власників.

Тим часом, у Маріуполі окупаційна адміністрація опублікувала список нерухомості, яку вважала «безхазяйною» станом на 7 вересня цього року. Окупаційні чиновники пропонували маріупольцям, які знайшли свою адресу у списку, протягом 30 днів з моменту публікації звернутися до так званої адміністрації Приморського району міста.

У разі неявки власника погрожували передати об'єкти нерухомості до окупаційного міністерства будівництва і остаточно визнати їх «безхазяйними». Після чого окупаційна влада зможе привласнити чуже майно.

Як російська окупаційна влада проводить ревізію нерухомості, що належить жителям захоплених територій? Як зберегти своє житло тим, хто виїхав з окупації? Що буде з угодами купівлі-продажу майна після звільнення територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.