«Вбили молодих батьків за відмову від паспорта». Паспортизація РФ в окупації | Новини Приазов’я

Російська окупаційна влада захопленої частини Херсонської області не може виконати плани з примусової паспортизації регіону. Про це 29 вересня повідомляв Центр національного спротиву. Відтак окупаційні сили намагаються у будь-який спосіб виправити ситуацію.

Вони провели рейд селами захопленої частини Херсонщини для роздачі паспортів. Селянам видавали продуктові набори, але лише за умови наявності російського документа. Також від місцевих жителів вимагали писати заяви на отримання паспорта Росії та цікавилися, чому вони досі їх не отримали. Водночас чоловікам вручали повістки до районного окупаційного військкомату, де вони мають стати на облік до російської армії.

Також окупанти продовжують примусову паспортизацію серед власників автомобілів. Про це 10 жовтня повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його даними, окупаційні адміністрації пересунули дату, до якої люди можуть переоформити автомобілі на російські номери. Раніше це було 1 січня, а тепер вони кажуть, що хто не переоформить до 1 листопада - будуть забирати автівки.

Наскільки Росія посилила паспортизацію на окупованих територіях півдня України? Які права порушуються, якщо місцеві жителі не мають російських документів? Чи можуть депортувати з окупованих територій українців, які не отримали паспорти Росії?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.