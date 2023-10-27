«Не знаєш, чи повернешся». Шляхи виїзду з окупації | Новини Приазов’я

Росія з 16 жовтня цього року обмежує можливість в’їзду громадян України через треті країни. Про це йдеться у розпорядженні російського уряду від 6 жовтня. У документі вказано, що в’їзд громадян України обмежується у пунктах пропуску через державний кордон Росії за винятком аеропорту «Шереметьєво» у Москві і багатостороннього автомобільного пункту пропуску «Лудонка», що у Псковській області. У розпорядженні зазначено, що ці обмеження не розповсюджуються на дітей до 14 років та їхніх опікунів – громадян Росії.

Міністерство закордонних справ України 11 жовтня оприлюднило коментар, в якому зазначило, що виняток передбачений для «продовження втілення політики викрадення українських дітей та їхнього незаконного переміщення до Росії».

У повідомленні Міністерства сказано, що через високі ризики для особистої безпеки рекомендують громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Росії, а тим, хто перебуває в цій країні – негайно залишити її територію.

Після повідомлення Росії про намір обмежити в’їзд громадян України з’явилася інформація, що єдиний наземний пункт перетину, який був визначений Росією, «Лудонка» буде закритий за рішенням уряду Латвії. Про це 13 жовтня повідомило посольство України в Латвії. У цій країні причиною такого рішення називають загрозу національній безпеці внаслідок збільшення пасажиропотоку з Росією.

Як Росія обмежує в'їзд на свою територію для громадян України, і що це означає для жителів окупованих територій? Які шляхи виїзду з окупації зараз існують, і скільки це коштує? Для чого Росія вводить нові правила і як це вплине на життя в окупації?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.