«Вчепилися в кожен клаптик землі». РФ не вдається зупинити наступ ЗСУ? | Новини Приазов’я

Російські окупаційні сили створили гуманітарну кризу у Токмаку. Про це 20 жовтня повідомив Центр національного спротиву. За даними українського підпілля, у цьому місті ситуація залишається важкою, оскільки окупаційна влада не забезпечує місцеве населення медикаменти і гуманітарною допомогою у належній кількості.

Ситуацію ускладнює заборгованість з отриманням пенсій та інших соціальних виплат. При цьому російські окупаційні заблокували перекази з України, тож місцеві жителі перебувають на межі виживання.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 19 жовтня в ефірі телемарафону розповів, що у цьому місті немає ліків для важкохворих (орфанних) пацієнтів. Навіть для тих, хто отримав паспорт Росії. Найскладнішою є ситуація для пацієнтів із гемофілією. Через санкції у Росії препаратів для таких людей скоро не буде, і їх відправляють помирати додому.

Центр національного спротиву 22 жовтня повідомив, що окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів також спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. За даними українського підпілля, найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної.

Чи погіршується гуманітарна ситуація на окупованих територіях півдня України, в яких сферах вона є найбільш критичною? Як за таких умов поводить себе окупаційна влада? Чи просуваються українські військові на Херсонщині і Запоріжжі, від чого це залежить?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.