Друга зима під російськими обстрілами. Хто ризикне зимувати в Херсоні? | Новини Приазов’я

Херсон активно готується до зими. Про це 18 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго», яке опалює більше третини міста, звітує про 94% готовності. До осінньо – зимового періоду вже готові 33 котельні, ще на чотирьох – тривають ремонтні роботи.

Мрочко зазначив, що всі пункти незламності, розгорнуті у закладах, які обслуговує «Херсонтеплоенерго», готові приймати тепло. Найбільшою проблемою для міста у підготовці до опалювального сезону є постійний вогонь, який російські військові здійснюють з окупованого лівого берега. У мікрорайоні «Острів» процес ускладнює відсутність електрики у повному обсязі.

Водночас влада не виключає, що взимку доведеться проводити евакуацію місцевих жителів. Такий сценарій можливий, якщо не вдасться вчасно ліквідовувати пошкодження, спричинені обстрілами російських військ. Про це Роман Мрочко розповів 25 вересня у коментарі Суспільному. Також він заявив, що місто готове до можливих блекаутів. Наразі роблять запас генераторів, пального, закуповують деревину.

Як Херсон готується до зими? Чи налаштовані жителі залишатися у місті у випадку погіршення ситуації? Чи працюватиме бізнес взимку, і як до цього готуються місцеві підприємці?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.