«РФ створює агентів впливу в Європі». Чи зміниться підтримка України? | Новини Приазов’я

У Сербії скасували показ фільму «20 днів у Маріуполі» українського журналіста Мстислава Чернова. Про це 17 жовтня повідомила Незалежна асоціація журналістів Сербії, яка засудила цей крок. Стрічку мали показати 11 жовтня у галереї «Модерн» у Центрі культури міста Лазареваца.

У повідомленні асоціації сказано, що напередодні запланованого показу Сербська радикальна партія опублікувала на своєму сайті заяву, в якій закликала керівництво міського муніципалітету і Центру культури Лазареваца «скасувати просування українського журналіста Мстислава Чернова» і звернулася до компетентної влади з вимогою заборонити рекламу цього фільму будь-де у Сербії.

Сербські журналісти зазначили, що радикали у цій країні підтримують Росію, їх стурбувала начебто «пропаганда вкрай антиросійського фільму» і вони задалися питанням, хто фінансує показ стрічки, адже він планувався безкоштовним.

Росія знаходить різні способи, щоби налаштовувати жителів країн Європи проти України та її громадян. Серед іншого вони використовують групи підтримки та допомоги українським переселенцям, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення Росії.

До українців намагаються прив’язати образ «нахабних нероб, які мандрують у пошуках високих соцвиплат». Про це повідомив Інститут масової інформації, який провів власний моніторинг соціальних мереж. Результати дослідження опублікували 20 жовтня.

Як Росія намагається дискредитувати українців у Європі? Які наративи є найбільш популярними і хто їх поширює? Чи впливає російська пропаганда на підтримку України з боку Євросоюзу і що показують соціологічні дослідження?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.