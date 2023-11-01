«Воювати буде нічим». Захід може зменшити допомогу Україні? | Новини Приазов’я

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення понад 105 мільярдів оборонної допомоги. Про це 20 жовтня повідомив Білий дім. Запит включає 61 мільярд доларів допомоги Україні та 14 мільярдів Ізраїлю.

Втім, новообраний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон 29 жовтня заявив, що протягом тижня внесуть законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Заяви про розподіл кошторису лунали від американського політика і раніше. Крім того, Майк Джонсон вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні.

Водночас спікер заявив, що США не можуть дозволити Росії перемогти, бо президент Путін на тому не зупиниться і це можливо заохотить Китай рухатися на Тайвані. «Ми їх не полишимо», – сказав Майк Джонсон 26 жовтня про Україну.

Хоча спікер виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від Ізраїлю, лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.

Зазначимо, що Республіканська партія контролює більшість в Палаті представників, однак для того, щоб стати законом, законопроєкт має також пройти і Сенат, де більшість належить демократам.

Як американська політика впливає на війну в Україні? Чи можуть західні партнери зменшити обсяги допомоги? Як це вплине на українську армію та економіку?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.