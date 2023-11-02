«Люди бояться зими». Як відбудовують Херсонщину? | Новини Приазов’я

На правобережній Херсонщині за програмою «Пліч-о-пліч» відремонтували майже 700 будинків, зруйнованих російськими обстрілами. Про це 23 жовтня повідомив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. За його словами, відбудова здійснюється у 26-ти населених пунктах регіону. Крім того, у зруйнованих селах відновлюють електропостачання, прибирають сміття після підтоплення, проводять розмінування і намагаються забезпечити водою місцеве населення.

Раніше, 21 жовтня, Херсонська ОВА повідомила, що у селі Давидів Брід Новоолександрівської громади повністю відновили дев'ять зруйнованих житлових будинків, ще у двох – тривають роботи із заміни покрівлі, вікон, дверей і ремонт фасадів.

У селах Чкалове та Правдине також щодня працюють фахівці з відбудови. Шефство над цими населеними пунктами взяла Полтавщина. Будівельники вже відремонтували 72 оселі, в яких проживають 150 людей. Бригади фахівців міняють вікна, двері, лагодять дахи та обшивають стіни, деякі будинки зводять наново. Темп відбудови у населених пунктах не зменшують.

У селі Благодатівка Калинівської громади Херсонщини були зруйновані 93 будинки, а також фельдшерсько-акушерський пункт. Відновлювати село зараз допомагають волонтери з Волині. На це виділили загалом близько п’яти мільйонів гривень.

Як відбудовується Херсонщина і хто за це відповідає? Скільки будинків вже відремонтовані і яка кількість потребує повного відновлення? Чи повертаються люди до сіл, в яких проводять відбудову, і чи готові вони до зими?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.