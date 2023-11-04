«Спали на матрацах з щурами». Де РФ утримує полонених із Запоріжжя? | Новини Приазов’я

Близько 600 цивільних жителів Запорізької області вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні. Про це 27 жовтня під час брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, цивільних полонених тримають в СІЗО або на «підвалах».

У полоні перебувають також і діти, але очільник Запорізької ОВА наразі не може підтвердити, де саме їх утримують. Що стосується військових, за словами Юрія Малашка, якщо людина була якимось чином пов'язана із ЗСУ, то її вивозять до Росії. Посадовець зазначив, що випадки незаконних затримань або зникнень обов’язково реєструються в органах поліції і беруться на контроль для наступного обміну і повернення додому полонених.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 14 жовтня в ефірі телемарафону розповів, що у цьому місті продовжуються масові викрадення людей. За даними посадовця, останніми тижнями окупанти викрали кілька жінок – працівниць одного з ресторанів Мелітополя. До того ж, після успішного знищення бази російських військових на території Моторного заводу, російські силовики затримали родину місцевих жителів.

Скільки жителів Запорізької області перебувають у російському полоні? Де їх утримують і в чому звинувачують? Чи є способи звільнення цивільних заручників, і хто може сприяти цьому процесу?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.