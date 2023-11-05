Чим небезпечна «позиційна» війна для України? | Новини Приазов’я

Британське видання The Economist 1 листопада опублікувало статтю Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він заявив, що війна зараз переходить на новий етап, і це може піти на користь Росії.

Військові називають «позиційною» війну статичного та виснажливого бою, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості, - зазначив Залужний. Це дозволить Росії відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі.

За словами генерала, для перелому у війні потрібно зробити п'ять кроків. Зокрема, подолати перевагу ворога у повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів та підвищити ефективність радіоелектронної боротьби.

Також у матеріалі The Economist головнокомандувач ЗСУ зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь.

Тим часом українські військові продовжують наступальні операції у західній частині Запорізької області та просуваються там уперед. Про це у своєму звіті за 1 листопада повідомив американський ІНститут вивчення війни. За даними аналітиків, російські військові блогери стверджували, що українські сили незначно просунулися від села Щербаки Пологівського району у напрямку Мирного і досягли успіхів на захід від Роботиного. Водночас, за даними Інституту вивчення війни, українські військові утримують позиції та проводять атаки на лівому березі Херсонської області.

Як змінюється фронт на херсонському і запорізькому напрямках? Що таке «позиційна» війна, про яку заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Чим вона небезпечна для України, і які переваги надасть Росії?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.