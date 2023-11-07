«Небезпечна для вживання». Що знайшли у воді на півдні та як покарати РФ за «екоцид»? | Новини Приазов'я

Руйнування Каховської ГЕС спричинило збитки на суму 14 мільярдів доларів. Про це йдеться у доповіді уряду України та ООН від 17 жовтня. «Вражаючі цифри говорять самі за себе», – так сказав на презентації заступник постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Крістофорос Політіс.

Руйнування греблі спричинило затоплення значних територій на півдні України, обміління Каховського водосховища і нестачу питної води у регіоні.

В українському уряді руйнування Каховської ГЕС називають терактом. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 20 жовтня під час виступу на міжнародному форумі «United for Justice» заявив, що це був наймасштабніший акт екоциду за останні 70 років.

За даними Міндовкілля, загальні збитки лише від цієї катастрофи перевищують 146 млрд грн (що становить майже 4 млрд євро). Без води опинилися зрошувальні системи сільгоспугідь, на яких вирощували близько 2 млн тонн зерна на рік. Це 70% від обсягу зерна, яке Україна експортувала до Африки у 2022 році.

Тим часом екоактивісти та науковці проводять дослідження, які дозволяють проаналізувати стан водойм внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Перші проби були взяті за кілька днів після катастрофи – 15 червня цього року, у Миколаївській та Херсонській областях. Наступна екологічна місія відбулася в липні. Перші результати виявилися невтішними.

Які злочини проти екології України здійснила Росія під час повномасштабної війни? Якими є збитки від цих злочинів, чи складно їх порахувати? Що таке екоцид, і чи відповість Росія за заподіяну шкоду?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.