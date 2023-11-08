«Щоб сховатися, є 1,5-2 хв». Як врятуватися на прифронтових територіях? | Новини Приазов’я

Правобережна Херсонщина щодня зазнаЄ масованих обстрілів з боку російської армії. Начальник обласної адміністрації Олександр Прокудін 3 листопада повідомив, що напередодні російські військові обстріляли регіон 108 разів, випустивши 602 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон випустили 71 снаряд. Того ж дня зафіксували 13 прильотів керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

4 листопада російська армія обстріляла регіон 100 разів, 5 листопада – 132 рази і 6 листопада - 84 рази, випустивши 558 снарядів.

Російська армія також регулярно обстрілює Одеську область. В Одесі, за даними міськради, після ракетної атаки Росії вночі 5 листопада пошкодили понад 30 багатоквартирних будинків. Місто атакували ймовірно ракетами «Онікс» та «Іскандер-М». Російські військові влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі.

3 листопада російські війська вдарили ракетою «Іскандер-М» по прифронтовому селищу Зарічне Запорізької області. Внаслідок цього обстрілу загинули 19 військових 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Атака сталася під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Наскільки інтенсивно Росія обстрілює прифронтові території півдня України? Чому не припиняються масовані атаки Одещини? Яку зброю російські військові застосовують для обстрілів півдня і чи можна їй протидіяти?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.