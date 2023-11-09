«Військовий КАМАЗ розчавив жінку». Чи звертаються люди до окупаційної поліції? | Новини Приазов’я

Російські окупаційна влада не може сформувати так звані поліцейські структури на захоплених територіях півдня. Плани укомплектувати псевдоохоронні органи місцевими жителями виявилися марними. Про це 23 жовтня повідомив Центр національного спротиву.

За даними підпілля, окупанти змушені завозити своїх «фахівців». Аби вирішити це питання, окупаційній владі наказали провести додатковий набір місцевих до так званої поліції. Для виконання завдання зменшили вимоги до кандидатів. Фактично стати «поліцейським» можна без будь-якої освіти й необхідно мати лише російський паспорт. Усім охочим долучитися до цих структур обіцяють профільне навчання.

У Центрі національного спротиву також зазначили, що створена окупантами поліція займається примусовою паспортизацією та виявленням нелояльного населення.

Тим часом російська окупаційна влада на захопленій частині Донецької області оголосила про перегляд кримінальних справ, які розглядалися українськими судами. Матеріал про це опублікувало маріупольське видання 0629. За даними журналістів, вже із початком окупації у місті на волю вийшли люди, які раніше звинувачувалися у вбивствах та крадіжках. І це були непоодинокі випадки.

Якою є криміногенна ситуація на окупованих територіях півдня України? Хто і які злочини скоює проти місцевого населення? Хто працює в окупаційній поліції, і чи звертаються туди люди за допомогою?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.