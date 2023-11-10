«Вкрасти грошей у мутній воді». Як працює система окупаційної влади? | Новини Приазов’я

Після проведення псевдовиборів на окупованих територіях сформували так звані обласні думи, тобто псевдопарламенти. Вони, у свою чергу, затвердили так званих губернаторів захоплених регіонів півдня і сходу України. Російське інформаційне агентство «Інтерфакс» 23 вересня повідомило, що так звані депутати Херсонської обласної думи обрали губернатором захопленої частини регіону Володимира Сальдо. На цю посаду в Росії призначають на 5 років. За тією ж процедурою призначили і так званого губернатора захопленої частини Запорізької області, ним став Євген Балицький.

Нагадаємо, що так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо до повномасштабного вторгнення Росії тричі був міським головою Херсона. Також його обирали депутатом Херсонської міськради. Після захоплення російською армією Херсонщини перейшов на бік окупантів. У квітні 2022 року його призначили керувати окупованою частиною регіону.

Російським губернатором окупованої частини Запорізької області став Євген Балицький. З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від «Опозиційного блоку». Також був народним депутатом України 6 і 7 скликань.

У червні цього року суд визнав Балицького винним в організації та проведенні незаконного референдуму на окупованій території Запорізької області. Також його засудили за дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Хто обіймає ключові посади на окупованих територіях? Чи багато серед цих призначенців місцевих жителів, які пішли на співпрацю з Росією? Як побудована система окупаційної влади, і хто нею насправді керує?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.