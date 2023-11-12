«Краще свобода, ніж оте рабство». Херсон за рік після звільнення від окупації РФ | Новини Приазов’я

11 листопада виповнюється рік, як українські військові звільнили Херсон. Того дня перші синьо-жовті прапори з’явилися у місті вже зранку. Не чекаючи офіційних повідомлень про деокупацію, до центру Херсона почали виходити місцеві жителі з українськими стягами. Ввечері 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що спеціальні підрозділи ЗСУ вже перебувають у місті, а інші сили - на підступах до Херсона.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, у свою чергу, тоді повідомив, що операція зі звільнення Херсона тривала від початку вересня. Він подякував Силам оборони України за «надзусилля» і закликав пам'ятати про ціну деокупації.

Росія оголосила, що перекидає свої війська з Херсона на лівий берег Дніпра, 9 листопада. На той час командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін до останнього звітував, що російська армія начебто успішно протистоїть усім спробам наступу ЗСУ, але визнав, що Херсон та прилеглі населені пункти неможливо повноцінно постачати. 11 листопада минулого року Міністерство оборони Росії заявило, що всі їхні військові вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, при цьому начебто «не зазнавши жодних втрат».

Як змінився Херсон за рік після звільнення від окупантів? Як місцеві жителі згадують період окупації і чи залишаються жити у Херсоні попри щоденні обстріли? Завдяки чому українські військові змогли звільнити правобережну Херсонщину і що потрібно для деокупації лівого берега?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.