«Покарання їх наздожене». Чи відповість Росія за Маріуполь? | Новини Приазов’я

Кількість загиблих маріупольців може бути в 10 разів більшою, ніж відомо наразі. Про це в інтерв'ю виданню «РБК-Україна» повідомив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов. Інтерв'ю опублікували 2 листопада.

За словами прокурора, офіційна кількість загиблих – це 11 тисяч 362 людини, з них 508 дітей. Найбільшою проблемою у розслідуванні воєнних злочинів є відсутність доступу до окупованих територій, оскільки правоохоронці не можуть оглянути місця подій. Коли українські військові звільнять Маріуполь, стане відомо, що, попри намагання Росії приховати злочини, їхня кількість становитиме щонайменше у 10 разів більше, – вважає Юрій Бєлоусов.

Коли російські окупанти беруть під контроль територію, вони «вбивають, гвалтують, грабують» незалежно від регіону. За словами прокурора, це «масове зневажливе ставлення, яке дає підстави вважати, що це геноцид».

У серпні 2023 року представники Харківської правозахисної групи презентували подання до Міжнародного кримінального суду про геноцид людей в Маріуполі. Правозахисники почали документувати події, в яких бачила ознаки міжнародних воєнних злочинів проти людяності, ще з початку боїв за місто.

Чи мають ознаки геноциду злочини, які Росія скоїла у Маріуполі? Як вважають правозахисники і самі маріупольці? Чому вчинення геноциду складно довести у суді, і які перспективи у цього подання?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.