«Російські офіцери відійшли в тил». Бойові дії на лівобережній Херсонщині | Новини Приазов’я

Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на лівобережній Херсонщині щонайменше у двох районах. Про це 9 листопада повідомив Інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що ЗСУ встановили безперервний вогневий контроль між Антонівським залізничним мостом на північ від селища Пойма та Антонівським автомобільним мостом.

У звіті також сказано, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках. Село розташоване у 30 кілометрах на північний схід від Херсона та у 2-х кілометрах від річки Дніпро. Представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов в ефірі російського телеканалу «НТВ» визнав, що логістика російської армії на лівобережній Херсонщині ускладнена.

Наступного дня речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що робота над знищенням російської логістики у регіоні триває. Зрештою, вона буде перерізана, – запевнила Гуменюк.

Тим часом російські ЗМІ зранку 13 листопада повідомили про начебто «перегрупування» російських сил на лівобережній Херсонщині. Але невдовзі заявили, що це повідомлення «анульоване». Наталія Гуменюк вважає, що у такий спосіб Росія веде гібридну, в тому числі, інформаційну війну. Про це спікерка сказала в ефірі Радіо Свобода.

Наскільки пошкоджена російська логістика на лівобережній Херсонщині? До чого це може призвести? Якою є гуманітарна ситуація в Олешках, Новій Каховці і Скадовську? Чи залишаються там місцеві жителі?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.