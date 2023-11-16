«Чекала, коли РФ окупує Запоріжжя». Кого судять за виправдовування агресії РФ? | Новини Приазов’я

З початком повномасштабної війни до Кримінального Кодексу України внесли зміни, які передбачають покарання за різні види допомоги Росії. Зокрема, у березні 2022 року з’явилася нова стаття про виправдовування або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію її учасників.

Відтак, за українським законодавством, якщо людина виправдовує агресію Росії, її можуть арештувати до шести місяців, покарати виправними роботами до двох років або позбавити волі на термін до трьох років.

У випадку, якщо особа виготовляє та поширює матеріали на виправдання агресії Росії, їй загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років, з конфіскацією майна або без такої.

Водночас суд може звільнити від відбування покарання, якщо обвинувачений визнає вину та погоджується на обмеження волі до 5 років. У такому випадку ухвалюється так зване «умовне» покарання.

Викриттям осіб, які підозрюються у виправдовуванні агресії Росії, опікується Служба безпеки України. У липні цього року співробітники відомства виявили двох жителів Запоріжжя, які поширювали російську пропаганду та публічно виправдовували війну Росії проти України.

Кого можуть засудити за виправдовування або заперечення агресії Росії? Яке покарання передбачене у таких випадках? Як СБУ виявляє підозрюваних у таких діях і чим небезпечна їхня поведінка?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.