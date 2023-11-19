«Працювати буде нерентабельно». Чи відновлять систему зрошення на Херсонщині? | Новини Приазов’я

Аграрії Херсонщини втратили врожай майже на три мільярди гривень через відсутність зрошення. Про це 6 листопада Суспільному повідомив виконувач обов'язків директора Департаменту сільського господарства та зрошення Херсонської обласної держадміністрації Дмитро Юнусов.

За його словами, на правобережній частині області наступного року планують відновити локальні системи зрошення без відбудови Каховської ГЕС. Це дозволить поливати територію у приблизно 25 тисяч гектарів.

Дослідження ґрунту показали, що більшість ділянок придатні для використання. Вже після затоплення місцеві жителі далі продовжили там сільгоспкультури. Але там, де вода стояла найдовше, потрібно проводити рекультивацію, вивозити мул, вносити органічні добрива, щоби можна було надалі вирощувати городину.

На лівобережжі, за даними Дмитра Юнусова, без зрошення залишаються майже 400 тисяч гектарів землі. Полив цієї території альтернативними методами, як, наприклад, від артезіанських свердловин, забезпечити неможливо.

Призначений Росією голова так званого уряду окупованої частини Херсонщини Андрій Алексеєнко у кінці жовтня повідомив, що в регіоні завершується сівба озимих. За його словами, на той час засіяли вже 85% площ, тобто 440 тисяч гектарів. Окупаційний чиновник визнав, що умови після руйнування Каховської ГЕС «дуже непрості», і цього року вперше з 1960-х років посів відбувся за повної відсутності зрошення полів.

Яких збитків зазнали аграрії Херсонщини через знищення системи зрошення після руйнування Каховської ГЕС? Які є альтернативи для поливу земель? Як працюватимуть фермери на Херсонщині, поки не побудується нова Каховська ГЕС?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.