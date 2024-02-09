У Запоріжжі показали археологічні знахідки із дна колишнього Каховського водосховища

Представники Національного заповідника «Хортиця» 9 лютого презентували у Запоріжжі нові археологічні знахідки, які виявили біля острова Хортиця через падіння води, яке відбулось внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, у спеціально створеній експозиції представлено близько 60 пам’яток, починаючи від доби бронзи і закінчуючи добою козацтва.

«Усі предмети, що у нас знаходяться, а їх понад три тисячі наразі, потребують проведення реставраційних заходів, атрибуції. Заповідник виступає як центр збору інформації по Запорізькій області стосовно предметів, які знайдені і з’являються на територіях, які оголяються після падіння рівня води», – розповідає заступниця генерального директора заповідника «Хортиця» з наукової роботи Світлана Охріменко.

Знахідки об’єднують відповідно до історичної епохи. Вони, кажуть фахівці, демонструють заселеність і активну виключність українських територій у світові історичні події відповідних епох.

«В той час, а це три тисячі років тому, це був в тому числі центр цивілізації. Так, це була периферія тогочасної передової цивілізації грецької, але це була цивілізація. Були міста-поліси, було кочове населення, було й осіле населення – скіфи поступово осідали, займались сільським господарством, торгували з містами-полісами. Тому ці речі свідчать, що тут велись активні історичні події, активна торгівля, військові дії. І як раз цей період, до речі, описується у книзі «Історія» Геродота», – ділиться завідувач відділу науково-просвітницької роботи заповідника Сергій Дударенко, демонструючи знахідки, які даються античністю.

Вчений секретар Національного заповідника «Хортиця» В’ячеслав Саричев зазначає, що ці знахідки спростовують російський міф про те, що ці землі були заселені лише у 18 сторіччі.

«В Російській імперії такі ярлики навішувались, що, так би мовити, «дике поле», «коридор міграції різних народів», і цивілізаційна функція відводилась Російській імперії. Коли та прийшла сюди у 18-му сторіччі, і все впорядкувала. Насправді територія Нижнього Подніпров’я, тобто від порогів до устя Дніпра – це територія, яка здавна буда цікава для населення, людей, які селилися тут і в кам’яному віці. І в добу бронзи, й пізніше. А приблизно з 4-го ст. до н.е. вона перетворюється на таку транспортну артерію, яка зв’язувала різні світи», – каже дослідник.

У планах заповідника також презентувати окрему виставку, присвячену добі козацтва, на основі артефактів, виявлених після падіння води через руйнування Каховської ГЕС.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.