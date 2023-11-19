«Люди почали прозрівати». Спогади активістів про Євромайдан на півдні України | Новини Приазов’я

21 листопада виповнилося 10 років Революції Гідності. Цього дня 2013 року на Майдан Незалежності у Києві вийшли кілька сотень людей, щоби висловити свій протест. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Мітинг спочатку називали Євромайданом. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників мітингів.

За офіційними даними, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Також у період з 18-го лютого по 2 березня 2014 року у центрі Києва загинули 17 силовиків.

Протести охопили більшість регіонів України. За даними видання «День», у Херсоні на площі Свободи 22 листопада зібралися близько 120 людей. Вони вийшли на мітинг з українськими прапорами і національною символікою. Це були переважно молоді люди і лідери опозиційних політичних сил в регіоні. В руках молодь тримала написи «Ми за ЄС» , лунали гасла «Слава Україні», «Херсон – за ЄС» та інші.

Як проходила Революція Гідності на півдні України? Що згадують учасники протестів, чи відбувалися сутички у регіоні? Наскільки за 10 років змінилися настрої місцевого населення щодо євроінтеграції, НАТО і Росії? Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.