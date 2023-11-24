«РФ віддасть ЗАЕС у найгіршому стані». Що спричинило аварійні ситуації? | Новини Приазов’я

Російська окупаційна адміністрація продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання на Запорізькій АЕС. Такі дії можуть спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів. Про це 17 листопада заявив президент компанії «Енергоатом» Петро Котін. За його словами, це стосується енергоблоків № 2, 4 та 6.

Крім того, напередодні внаслідок переведення 5-го енергоблока у «гарячий» стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контуру реактора в другий. Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішало переводити блок у стан «холодного» зупину. 17 листопада витік речовин у реакторі підтвердили і експерти МАГАТЕ. За кілька днів стало відомо, що окупаційне керівництво вирішило таки перевести 5-й енергоблок із «гарячого» до найбільш безпечного – «холодного» стану.

Через порушення окупаційною адміністрацією ліцензійних умов на Запорізькій АЕС сталася вже низка аварійних ситуацій, остання з яких – 14 листопада цього року. Про це повідомили у компанії «Енергоатом». Через некомпетентність російських загарбників і працівників «Росатому» на ЗАЕС стався частковий блекаут. Був знеструмлений енергоблок №6, відтак запустилися дизель-генератори і системи безпеки.

Які аварійні ситуації сталися на Запорізькій АЕС останнім часом? Що їх спричинило і до яких наслідків вони можуть призвести? В якому стані зараз ЗАЕС, і чому дії окупаційного керівництва українські фахівці називають некомпетентними?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.