«90% явка, 120% – за Путіна». РФ готує псевдовибори президента в окупації | Новини Приазов’я

Росія готується до проведення президентських виборів на окупованих територіях. Днями Володимир Путін підписав закон, який уточнює порядок цього процесу під час воєнного стану. Про це повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс». У законі сказано, що в такому випадку ЦВК Росії може застосувати певні особливості.

Про що йдеться? Якщо підготовка та проведення виборів можуть становити загрозу життю та здоров'ю населення, то цей процес відкладається за рішенням російської Центральної виборчої комісії, про що вона негайно інформує президента Росії, сказано в документі.

Крім того, російський закон передбачає, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися після консультацій із Центрвиборчкомом, Міноборони та ФСБ Росії. Також дозволяється проводити голосування як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині.

Тим часом на окупованій частині Запорізької області у процесі підготовки до псевдовиборів вже створюють комісії та агітаційні групи . Також проводять облік місцевих жителів. Про це 15 листопада в ефірі Суспільного розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як Росія готує окуповані території до проведення президентських виборів? Які технології використовує окупаційна влада і чи мають вони ефект? Чому у Росії голосують за Путіна і як Кремль буде використовувати результати виборів президента?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.