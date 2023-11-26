«Тіла дітей скидали у яму». Голодомор на Херсонщині і Запоріжжі | Новини Приазов’я

25 листопада в Україні вшановують 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. Верховна Рада визнала штучний голод, влаштований радянською владою в ті роки, геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані експертиз стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу активізувався у низці країн. 15 грудня 2022 року Європейський парламент підтримав відповідну резолюцію. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України. Крім того, Голодомор визнали геноцидом 28 країн світу.

За даними Українського інституту національної пам'яті, механізм, який призвів до Голодомору, привели у дію тодішні лідери комуністичної партії. У січні 1928 року режим запровадив насильницькі хлібозаготівлі. Держава примусово забирала у фермерів більшу частину або й все вирощене зерно за значно заниженими цінами. Одночасно розпочалося «розкуркулення» найзаможніших господарств. 1930-го року колективізація викликала масові протести і повстання.

Що відомо про Голодомор 1932-33 років у Херсонській і Запорізькій областях? Які історії розповідають місцеві жителі і дослідники про масовий голод у регіоні? Чи були випадки канібалізму на півдні? І як люди намагалися врятуватися від голоду?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.