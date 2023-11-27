«Палили, душили, топили, заморожували». Як РФ поводиться з полоненими українцями? | Новини Приазов’я

Росія з літа заблокувала обмін полоненими з Україною. Однак перемовини щодо відновлення процесу тривають. Про це днями телеканалу «Настоящее время» розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Він зауважив, що українська сторона готова до обміну, проте все залежить від Росії. Також, за словами Петра Яценка, Росія не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди.

За даними влади, станом на 17 листопада цього року у російському полоні перебувають 4 тисячі 337 українців. З них — 3 574 військових та 763 цивільних. Ідеться про тих, кого вдалося встановити.

Тим часом Росія продовжує засуджувати деяких полонених українських військових і оголошувати їм вироки. Створений окупантами суд угруповання «ДНР» нещодавно визнав винними трьох бійців «Азову», які захищали Маріуполь після повномасштабного вторгнення. Ідеться про старшого сержанта Геннадія Харченка, молодшого сержанта Олексія Жерновського та старшого солдата Ігоря Кіма.

Їм інкримінували начебто скоєння злочинів проти цивільного населення. Відтак, Харченку призначили покарання терміном 25 років позбавлення волі, Кіму та Жерновському – 24 роки, всім - із відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

Чому Росія блокує процес обміну полоненими? У чому в Росії звинувачують як українських військових, так і цивільних заручників, і для чого це робиться? Що може повернути Росію до переговорів про обмін полоненими?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.