Російські ЗМІ: у Ростові ветерана АТО з Херсона засудили до 12 років колонії

Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив колишнього українського військового Павла Запорожця до 12 років колонії за статтею про «міжнародний тероризм». Про це заявили 30 листопада російські медіа, зокрема, державне агентство ТАСС, із посиланням на суд.

За версією російського слідства, Запорожець готував теракт під час акції «Безсмертний полк», яку російська адміністрація планувала в окупованому на той час Херсоні 9 травня 2022 року.

Сам Запорожець казав суду, що планував підірвати російський військовий патруль рано-вранці – через комендантську годину мирні жителі не постраждали б.

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За словами Запорожця, його затримали, коли він встановлював розтяжку із двома гранатами, та відвезли до будівлі херсонської адміністрації. Там його били та катували. Після цього Запорожця доправили до херсонського ізолятора, де під погрозами побиття змусили підписати протокол, який не дозволили прочитати.

В ізоляторі Запорожця утримували три місяці. Там його теж били та катували струмом. Потім його перевезли до анексованого Криму – у наручниках та з мішком на голові, стверджував Запорожець.

Адвокат підсудного просив припинити справу та визнати ветерана АТО Запорожця військовополоненим, але суд у цьому відмовив.

У квітні сестра ув’язненого Марина Запорожець розповіла проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», що його справа – перша в Росії, яка доведена до суду за статтею «міжнародний тероризм».

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У жовтні інша сестра Запорожця Лідія розповіла правозахисній організації ZMINA, що український Координаційний штаб у своєму документі визнав Павла військовополоненим, але російський суд не взяв цю обставину до уваги.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко раніше розповів Радіо Свобода, що Росія зупинила обмін військовополоненими з Україною, хоча Київ готовий до обміну всіх на всіх.

Раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про те, що в російському полоні наразі перебуває 4337 українців, із яких 3574 військових та 763 цивільних.