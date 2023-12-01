«Не треба недооцінювати РФ». Україна готується до розширення фронту? | Новини Приазов’я

Війна може вийти за межі сходу та півдня України. Про це виданню ABC News 25 листопада розповів командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв. За його словами, Україна готується до того, що Росія налагодить виробництво зброї та піде на новий етап бойових дій.

Генерал наголосив, що скорочення західної допомоги значно підірве обороноздатність української армії. Натомість Росія продовжує випускати зброю. Якщо цей процес не ускладнити, то війна може вийти за межі східного і південного регіонів. Наєв також зазначив, що технології у війні – критичні. У випадку, якщо Росія вдосконалить свої - фронт розшириться. Втім, Україна готується до цього, будує оборону та тренує військових.

Водночас Росія зараз зазнає найбільших втрат за весь період війни. Про це днями повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані власної розвідки. Такий рівень втрат є результатом наступу на Авдіївку Донецької області. У

продовж листопада російська армія у середньому втрачає 931 особу на добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України. Раніше найбільша кількість втрат Росії була зафіксована у березні цього року, у розпал російського штурму Бахмута - у середньому 776 солдатів на день.

Чи може Росія відкрити нові фронти в Україні? Які напрямки є найбільш ризиковими? Які ресурси має на сьогодні російська армія, і що може зробити Україна для того, щоб нових наступів не відбулося?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.