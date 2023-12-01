«Є і відмови». Як відновити пошкоджене через війну житло? | Новини Приазов’я

У Запоріжжі 175 місцевих жителів отримали компенсацію за програмою «єВідновлення» за зруйноване або пошкоджене житло. Загальна сума виплат складала майже 7,5 мільйонів гривень. Про це 22 листопада повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

У кінці жовтня Запорізька міська рада також повідомляла, що двом власникам зруйнованих приватних будинків погодили державну компенсацію в розмірі понад 2 мільйони гривень. Ідеться саме про знищені будинки, які не підлягають ремонту. Після проходження всіх процедур власники мають отримати житлові сертифікати (один - на суму понад 920 тисяч гривень, інший – на суму понад 1 мільйон 170 тисяч).

В межах програми «єВідновлення» компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати і жителі окупованого Мелітопольського району Запорізької області. Повністю зруйнованих будинків там близько двадцяти. Про це 20 листопада Суспільному розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, місто Мелітополь та Мелітопольський район увійшли до експериментального проєкту Кабінету Міністрів України. Власники зруйнованого житла можуть подати заявку на компенсацію через «Дію». Комісія Мелітопольської міської ради за допомогою супутникових знімків зможе оцінити дійсність пошкоджень, після цього видати акт комісії. Тож згодом жителі зможуть отримати компенсацію за житло. Також цих людей будуть перевіряти щодо причетності до колабораційних дій.

Як працює програма «єВідновлення» у Запорізькій області? Скільки людей вже отримали компенсації за пошкоджене житло і що робити тим, чиї будинки вщент зруйновані? Які компенсації вже зараз можуть отримати жителі Мелітополя попри окупацію міста?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.