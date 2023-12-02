«РФ може відновити контроль над Європою». Цілі Кремля та як воюватиме Україна? | Новини Приазов’я

Президент Росії Володимир Путін затвердив рекордне з часів СРСР зростання витрат на армію. Про це в кінці листопада написало видання The Moscow Times. Згідно з затвердженим бюджетом, наступного року російська влада має намір спрямувати майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За статтею «національна оборона» Росія витратить 10,7 трлн рублів – це на 70% більше, ніж 2023-го року, та втричі вищий показник за 2021-й рік. Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,6 трлн рублів, досягне майже 30%.

Журналісти нагадують, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті 1990 року на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%.

Тим часом Україна наступного року розраховує отримати від США, Євросоюзу та МВФ більше ніж 40 мільярдів доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету. Про це повідомляє портал «Слово і діло». Крім того, ключовою залишається західна військова допомога.

Головним донором України залишаються США, і саме там ситуація є найбільш невизначеною. За інформацією ЗМІ, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту Байдена 4 грудня.

Як вплине на війну збільшення оборонних витрат Росії? Чи буде Захід продовжувати підтримувати Україну у довготривалій перспективі? Як не дати Росії перемогти, чи готові до цього міжнародні партнери?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.