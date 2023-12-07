Венесуела проти Гаяни: друзі Путіна зажадали нових територій | Новини Приазов’я

3 грудня у Венесуелі на референдумі 95 відсотків громадян підтримали намір влади включити до складу країни багатий на нафту регіон сусідньої держави Гайани. Цей регіон називається Ессекібо.

На референдумі, який ініціював президент Венесуели Ніколас Мадуро, виборців запитали, чи згодні вони зі створенням венесуельської держави в регіоні Ессекібо, наданням її населенню венесуельського громадянства та "включенням цієї держави до карти території Венесуели". За відповідь "так" проголосувала переважна більшість понад – 10,5 млн осіб.

Президент Гайани Ірфаан Алі ще до підбиття підсумків цього референдуму повідомив, що він розцінює такі дії з боку венесуельської влади як прояв агресії.

Ряд представників Гаяни побоюються, що влада Венесуели, яка має потужний військовий потенціал, може використовувати підсумки референдуму для обґрунтування військового вторгнення в Гайану. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що таких планів немає і референдум проводиться для того, щоб влада Венесуели заручилася підтримкою населення у можливих переговорах.

Референдум, який венесуельська влада називала консультативним, проводився всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, який наказував Венесуелі утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гайаною. Ситуація загострилася після того, як у 2015 році на спірній території було відкрито багаті родовища нафти та газу.

Чи наважиться Венесуела здійснити військове вторгнення до сусідньої країни? Які країни підтримують Венесуелу, а які - Гаяну? Чи пов’язані події у Південній Америці з російським вторгненням в Україну? Як Росія впливає на події у Південній Америці і які її плани щодо цього регіону?

Ці та інші актуальні питання в програмі «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський. Учасники програми: Інтерн програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Іван Фечко, політолог Олег Лісний.