«Плану щодо РФ у Заходу немає». Що переломить хід війни у 2024? | Новини Приазов’я

Президент України Володимир Зеленський доручив швидко будувати укріплення на всіх напрямках. Про це він розповів у відеозверненні 30 листопада. Президент зазначив, що передусім ідеться про Авдіївський, Мар’їнський та інші ділянки фронту на Донеччині, туди прикуто максимум уваги. Також зміцнювати фортифікаційні споруди планують на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, у Київській, Рівненській, Волинській і Херсонській областях.

Раніше президент також повідомляв, що тему посилення фортифікацій у регіонах обговорили на Ставці Верховного головнокомандувача. За його словами, фінансове забезпечення для цих робіт є. «Мін і бетону точно вистачить», – сказав Зеленський. Потрібно більше швидкості та ефективності.

За кілька днів стало відомо, що для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області Кабінет міністрів України вже виділив 31 млн 704 тис. гривень.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 1 грудня збільшив штат російської армії. У повідомленні Міністерства оборони Росії сказано, що штатна чисельність Збройних сил складатиме 2 млн 209 тисяч осіб і, зокрема, 1 млн 320 тисяч безпосередньо військових. Таким чином чисельність російських військовослужбовців зросте майже на 170 тисяч осіб.

Що означає для України побудова укріплень на всіх напрямках? Чи перейде українська армія з наступу до оборони, і які це дасть результати? Що може переломити хід війни наступного року, і чи підтримають Україну західні партнери?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.