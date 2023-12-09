«Визнаємо не дипломи, а знання». Як підтвердити освіту, здобуду в окупації? | Новини Приазов’я

Верховна Рада України у листопаді ухвалила законопроєкт про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях. Для цього запроваджують механізм, що визначає процедуру атестації як для учнів, так і для студентів. Для отримання шкільного атестата учнями з окупованих територій після 9 та 11 класів потрібно буде пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію.

Випускники закладів вищої освіти, в свою чергу, для підтвердження професійної кваліфікації також зможуть пройти додаткову атестацію. У законі сказано, що у такому випадку результати навчання можуть бути визнані в обсязі не більше, ніж 75 відсотків загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердить уряд. Ідеться, наприклад, про вчителів історії чи правоохоронців.

Як повідомляє Громадське, підтримати цей законопроєкт закликали правозахисні організації. Там зазначали, що через окупацію протягом більш, ніж 9 років, сотні тисяч українських дітей вимушені були здобувати освіту на захоплених Росією територіях. Але через те, що Україна не визнає документи про їхню освіту, постає питання щодо працевлаштування чи продовження навчання.

Як в Україні будуть визнавати освіту, здобуту в окупації? Які можливості це надасть жителям захоплених регіонів? Чи багато студентів перебувають за кордоном і чи планують вони повертатися до України?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.