Коли ЗСУ будуть просуватися до Скадовська. Деокупація Кінбурнської коси | Новини Приазов’я

Українські ДРГ висадилися на Кінбурнській косі на південний захід від Херсона. Про це у звіті за 7 грудня повідомив американський Інститут вивчення війни. Аналітики з посиланням на російських військових блогерів написали, що українські війська також продовжували штурм поблизу села Кринки, що в Олешківській громаді Херсонщини, і утримують позиції на околицях лісових масивів на південь від Кринок.

Генеральний штаб Збройних сил України тим часом повідомляє, що Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Українські військові продовжують завдавати вогневого ураження російській армії.

2022 року після звільнення правобережної частини Херсонщини в Інституті вивчення війни опублікували матеріал, в якому зазначили, що українські військові зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Херсонської області в разі звільнення Кінбурнської коси, що у Миколаївській області.

Вона розташована лише за чотири кілометри через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро і Південний Буг, а також Миколаївський і Херсонський міські порти. Російські війська використовували позиції на Кінбурнській косі для ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові на півдні Миколаївської області та інших районах узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна.

Що зараз відбувається на окупованій Кінбурнській косі? Чи складно її звільнити від російських військ і що для цього потрібно? І як живе Очаків, який окупанти обстрілюють з Кінбурнської коси майже щодня?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.