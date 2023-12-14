«Вдалося винести документи з колонії в Оленівці». Хто катував полонених? | Новини Приазов’я

Журналісти встановили імовірних причетних до катувань українських військових у колонії в Оленівці на окупованій території Донецької області. Відділ розслідувань воєнних злочинів видання «Kyiv Independent» 30 листопада презентував документальний фільм із назвою «Оленівка: куратори зла».

Журналісти знайшли в соціальних мережах фото кількох працівників колонії. Потім розслідувачі поспілкувалися з в'язнями Оленівки, яких уже обміняли.

У стрічці колишні українські полонені, захисники Маріуполя, розповідають, яких саме катувань вони зазнали під час полону. Зокрема, це тримання у вогких камерах із цвілими стінами, куди селили до пів сотні людей в одне приміщення; голод; технічна вода для пиття; ненадання медичної допомоги хворим чи пораненим. Крім того, деяких військовополонених ночами обмотували скотчем і били, вимагаючи надати свідчення проти командування ЗСУ.

Команда журналістів зібрала інформацію про те, як функціонувала тюрма, її наглядачів, керівників та кураторів із Росії. Зокрема, серед причетних до катувань є колишні працівники правоохоронної і пенітенціарної системи України. Також, за даними журналістів, роботою табору для військовополонених в Оленівці, ймовірно, керував перший заступник голови московського відділення Федеральної служби виконання покарань Росії Кирило Попов.

Хто з працівників колонії в Оленівці, імовірно, причетний до катувань українських військових? Як журналістам вдалося встановити цих осіб? Що розповідають про Оленівку колишні полонені? І чи будуть покарані ті, хто їх катували?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.