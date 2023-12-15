«Чий Крим? Хто кого обстрілює?» Як допитують жителів окупованих територій? | Новини Приазов’я

Росія продовжує політику переселення українців з окупованих територій. Протягом листопада з лівобережної Херсонщини депортували сто місцевих жителів. Про це на початку грудня повідомив Центр національного спротиву. За даними підпілля, депортація відбувається під виглядом так званої евакуації. Але списки на вивезення подаються з тих людей, яких окупаційна влада підозрює в нелояльності.

Тим часом на захоплених територіях Запорізької області російській окупаційні сили посилили фільтраційні заходи. Про це 1 грудня під час брифінгу розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, окупаційна влада навіть створила спеціальний чат-бот і закликає місцевих жителів передавати туди інформацію про начебто диверсантів, шпигунів та власників зброї.

У Маріупольському районі окупанти також час від часу проводять фільтраційні заходи. Зокрема, в кінці листопада кілька днів тривали зачистки у Стародубівці Мангушського району. Про це тоді повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, село закрили на в'їзд та виїзд. Після перевірки Комишуватої та Дем'янівки вздовж траси на Крим, російські силовики пішли до інших населених пунктів

Як Росія продовжує фільтрацію населення на окупованих територіях? Як виявляють нелояльних місцевих жителів і чим це може загрожувати? Чи посилиться тиск ще більше перед російськими президентськими виборами в окупації?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.