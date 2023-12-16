«3 тисячі мін з гектара землі». Коли розмінують Херсонщину і скільки це коштує | Новини Приазов’я

Сільськогосподарські землі залишаються пріоритетними для розмінування в Україні. Протягом листопада, попри ускладнення погодних умов, обстежили понад 17 тисяч гектарів територій аграрного призначення. Про це на початку грудня повідомило Міністерство економіки України на Урядовому порталі.

Сільськогосподарські землі залишаються пріоритетними для розмінування в Україні. Протягом листопада, попри ускладнення погодних умов, обстежили понад 17 тисяч гектарів територій аграрного призначення. Про це на початку грудня повідомило Міністерство економіки України на Урядовому порталі.

Херсонська обласна військова адміністрація у кінці листопада повідомила, що загалом на звільненій території області сапери обстежили 143 тисячі гектарів, з них 120 тисяч – це землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявили та знешкодили 128 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Крім того, минулого місяця стало відомо, що український «Ощадбанк» надаватиме аграріям кредити на розмінування полів. Сільгоспвиробники на деокупованих територіях та у зонах, наближених до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики на оплату послуг сертифікованих операторів протимінної діяльності.

Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів «Новинам Приазов’я», що станом на середину грудня у регіоні розмінували 155 тисяч гектарів земель.

Яку територію Херсонщини вдалося розмінувати цього року? Наскільки складний і дорогий цей процес? Скільки років потрібно для розмінування Херсонської області і України загалом?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.