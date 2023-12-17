«Треба і Миколаїв, і Одесу, і Харків, і Дніпро». Що пообіцяв Путін? | Новини Приазов’я

Президент Росії Володимир Путін 14 грудня провів «пряму лінію» разом із пресконференцією за підсумками року. Одне з перших питань, яке поставили російському президенту, стосувалося війни проти України і того, коли буде мир. Путін відповів, що мир прийде тоді, коли Росія досягне своїх цілей, і що вони не змінюються. Це «демілітаризація та денацифікація України та її нейтральний статус».

У продовження теми з’явилося питання про подальше залучення росіян у війну, а саме про можливість другої хвилі мобілізації. На що Путін сказав, що на сьогодні у цьому немає потреби.

Що стосується окупованих територій – президент Росії заявив, що Москва щороку вкладатиме трильйон рублів у ці регіони. А цього року вони начебто заплатили до російського бюджету 170 млрд рублів. Економіка окупованих регіонів нібито відновлюється.

Під час пресконференції Володимир Путін знову заявив, що росіяни і українці начебто один народ, а також те, що південь і схід України нібито завжди були проросійськими.

Що сказав президент Росії Володимир Путін про війну і окуповані території під час своєї пресконференції? Чи справді Росія буде вкладати кошти у розвиток захоплених регіонів? Чому Путін знову заявив про те, що південь України був начебто проросійським і що на це відповідають історики?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.