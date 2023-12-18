«Молодь налаштована залишитися в ЄС». Міграція українців за кордон | Новини Приазов’я

18 грудня у світі відзначається Міжнародний день мігрантів. 4 грудня 1990 року Генасамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію із захисту прав мігрантів та членів їхніх сімей. А 10 років потому 18 грудня стало днем визнання ролі та внеску мігрантів у розвиток суспільства. Як визначає ЮНЕСКО, основною причиною міграції є прагнення людини до гідного, безпечного та мирного життя.

За даними Державної міграційної служби України, через військову агресію Росії, починаючи з 2014 року, в Україні з‘явилися сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити власні домівки та шукати прихисток в більш безпечних регіонах нашої країни. Водночас повномасштабне вторгнення Росії спровокувало багатомільйонну хвилю українських мігрантів, які виїхали до різних країн світу.

За даними Євростату, у країнах Європейського Союзу станом на кінець жовтня цього року статус тимчасового захисту мають 4 млн 240 тисяч людей, які залишили Україну після російського вторгнення у лютому 2022 року. Понад 98% із них — це громадяни України. На кінець квітня статус тимчасового захисту в ЄС мали 3,9 млн осіб. Це свідчить про те, що кількість людей, які виїжджають з України, збільшується. Основними країнами Євросоюзу, які надали українцям статус тимчасового захисту, є Німеччина, Польща і Чехія.

Скільки українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії? Хто з жителів півдня планує повернутися до України, а хто залишиться за її межами? Чи складно українцям адаптуватися до життя за кордоном, і які країни зацікавлені їх не відпускати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.