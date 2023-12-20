«На фронті мало іноземних ЗМІ». Увага Заходу до війни знижується? | Новини Приазов’я

Президент України Володимир Зеленський відзначив зниження уваги до війни в Україні серед світової спільноти. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, опублікованому на початку грудня. Президент тоді зазначив, що Україна бачить наслідки зміщення уваги через конфлікт на Близькому Сході.

За його словами, війна в Україні - повномасштабна і глобальна, найбільша з часів Другої світової війни. Тож зміна фокуса може призвести до зменшення економічної та військової допомоги Україні.

Видання «Детектор медіа» 18 грудня опублікувало матеріал, в якому проаналізувало, як змінилося висвітлення війни в Україні у міжнародних ЗМІ за 20 місяців повномасштабного вторгнення. Аналітики кажуть, що на перших шпальтах друкованих видань світових медіа читачі спостерігали динаміку від посиленої уваги, коли Україна заполонила новинами чи не весь світ, до спадання інтересу.

Закономірно, що найбільше уваги та висвітлення війни Росії проти України було у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення, — пише «Детектор медіа». У лютому та березні 2022 року національні та регіональні видання за кордоном щодня писали про Україну. У квітні минулого року медіа заполонили фотографії злочинів російських військових у Київській області. Буквально всі публікації супроводжувалися тезами про «геноцид» і «знищення української нації».

Згодом формат згадок про Україну змінився — більше видань почали робити спеціальні репортажі, аналітику й інтерв’ю. Зростала глибина матеріалів, але стрімко падала їхня кількість.

Наскільки з часом зменшується увага до війни в Україні з боку міжнародних ЗМІ? Чому це відбувається і як тримати українські теми у фокусі? Чи впливає висвітлення війни на надання допомоги міжнародними партнерами, і як з цим працювати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.