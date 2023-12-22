«Політики не мають тиснути на військових». Перспективи у війні 2024 року | Новини Приазов’я

19 грудня відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Відповідаючи на запитання журналістів, він зробив низку заяв стосовно війни з Росією. Зокрема, президент категорично заперечив можливість поразки України. Перед тим Володимир Зеленський наголошував, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була в набагато гіршому становищі, ніж зараз. Чи закінчиться війна 2024 року – на це питання ніхто не знає відповіді, – сказав президент.

Деокупацію захоплених територій нині ускладнює те, що у США та Євросоюзі затримується надання Україні масштабних пакетів допомоги – як оборонної, так і прямої бюджетної підтримки. Втім, Володимир Зеленський висловив думку, що країни Заходу продовжать підтримку. Він впевнений, що США «не зрадять» Україну, а також що ЄС «найближчим часом» виділить кошти Києву. За словами президента, якщо не вдасться погодити передачу 50-ти мільярдів євро, знайдуться інші механізми допомоги.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, і без повернення цих регіонів вступ до НАТО не розглядається.

Президент Зеленський під час пресконференції також відповів, чому контрнаступ пішов не за планом і якими є реалістичні цілі України на наступний рік. Він зазначив, що не розкриватиме жодних деталей військових операцій, які Україна хоче реалізувати найближчими місяцями.

Що сказав президент України Володимир Зеленський про окуповані території під час своєї пресконференції? Якими є перспективи у війні з Росією 2024 року? Чи має Україна військово-політичну стратегію для довготривалої війни, і що означатиме зміна тактики?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.