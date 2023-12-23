«Люди втрачають віру». Підсумки 2023 року для окупованих територій | Новини Приазов’я

2023-й рік став другим роком окупації для частини Херсонської і Запорізької областей. Російська окупаційна влада продовжує проводити примусову паспортизацію місцевого населення, втім, не задоволена її темпами. Про це у кінці жовтня писав Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, причинами такої низької активності місцевих жителів є відсутність підтримки окупації, відсутність довіри до тих, хто почав співпрацювати з Росією, низький рівень життя після захоплення регіону, а також очікування на звільнення Збройними силами України.

Втім, окупаційна влада продовжує створювати умови, коли без російського паспорта майже неможливо отримувати базові послуги для забезпечення життєдіяльності. Зокрема, таким жителям можуть відмовити у наданні медичної допомоги та соціальних послуг. Крім того, їх можуть затримувати та відвозити до окупаційних силових відомств, тобто проводити фільтраційні заходи. Також без російського паспорта складно знайти роботу і вести бізнес.

Окупаційна влада планує завершити процедуру паспортизації до 1 січня 2024 року і зараз усіляко тисне на людей. Про це у грудні в ефірі телемарафону розповідав міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, у майбутньому окупанти можуть влаштовувати публічні показові депортації місцевих жителів з рідних домівок. Також посадовець нагадав, що ті, кого окупаційна влада вважає іноземцями, мають віддавати на податки третину свого доходу.

Як змінилася ситуація на окупованих територіях півдня протягом 2023 року? Що розповідають місцеві жителі про другий рік життя в окупації? Як далі Росія буде ставитися до захоплених регіонів, і чи залишається можливість звідти виїхати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.