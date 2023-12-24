«Віджаті, розкрадені та зруйновані». Що з підприємствами на окупованому півдні? | Новини Приазов’я

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на тимчасово окупованій частині півдня російська влада розпочала так звану націоналізацію українських та іноземних підприємств.

Як повідомила «Російська газета», на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей російський уряд вже привласнив 45 підприємств і передав їх «новим власникам». За словами заступника директора Департаменту регіональної промислової політики Мінпромторгу РФ Максима Петрова, для цього на федеральному рівні розроблена спеціальна схема передавання підприємств в оренду інвесторам.

Проте, як зауважила російська журналістка Анастасія Стогній, яка працює для британського економічного видання Financial Times, жодних законів щодо привласнення іноземних компаній не існує.

Як Російська Федерація привласнює підприємства на тимчасово окупованих територіях України? Який іноземний бізнес зазнав так званої російської націоналізації? Та які українські підприємства продовжують роботу в окупації за російським законодавством?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.