Другий Новий рік в окупації: жителі Бердянська розповіли про ціни в рублях, настрій та загрози

Скільки коштує накрити новорічний стіл в окупованому Бердянську? Які там ціни на ялинки? Чи вистачає містянам грошей на святкування та з яким настроєм зустрічають черговий рік під тотальним контролем російських військових?

Про це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розпитав місцевих жителів. Вони діляться інформацією з російської окупації на умовах анонімності через небезпеку переслідування.

Про вартість новорічного столу

Вже як рік жителі окупованих населених пунктів Запорізької області не тримали в руках гривні. Обіг української валюти на цих територіях заборонений з 1 січня 2023 року, а всі виплати, які люди отримують на банківські картки, доводиться обмінювати на російські рублі.

Курс, як і настрій у людей, нестабільний. Наразі курс коливається від 2,21 до 2,23 рубля за одну гривню, розповідають жителі Бердянська.

«Новинами Приазов’я» дізналися, які зараз ціни на продукти в окупованому місті та скільки коштуватиме накрити новорічний стіл за російськими цінами.

Так, інгредієнти для традиційного ще з радянських часів новорічного салату «Олів'є» зараз у Бердянську коштують:

ковбаса понад 600 руб/кг (271.50 грн);

яйця 165 руб/десяток (74,50 грн);

картопля 30 руб/кг (13,50 грн);

огірки мариновані 140 руб/0.5 кг (63 грн);

горошок консервований понад 100 руб/ банка (45 грн).

Отже, вартість традиційного салату складає близько 300 гривень.

Ціни на інші продукти, які зазвичай також купують до новорічного столу в окупованому місті:

Качка 300 руб/кг (136 грн);

Сир від 800 руб/кг (362 грн);

Мандарини від 200 руб/кг (90,50 грн);

Шоколадні цукерки від 700 руб/кг (317 грн).

За словами жителів міста, невеликий новорічний стіл з кількома салатами коштуватиме близько 4-5 тисяч рублів або 1800-2200 гривень.

Утім найбільше жителі окупованого Бердянська скаржаться не на ціни, а на якість продуктів.

«Соки поки знайшли більш менш (смачні – ред.), штук 6 перепробували, але знайшли. Все одно з нашими (українських виробників – ред.) не порівняти. Так хочеться «Ромашки» рошенівської (шоколадні цукерки – ред.)... Ніколи не думала, що за нею так сумуватиму», – поділилася жителька Бердянська.

Новий рік без алкоголю?

З травня 2023 року окупаційна влада запровадила «сухий» закон в захопленому регіоні. Як нам повідомила одна з жительок Бердянська, зараз великим магазинам почали видавати ліцензії на продаж спиртних напоїв, але «всі торгують з-під поли».

Вартість пляшки шампанського складає близько 400 рублів (181 грн).

«Наче «губернатор» (Євген Балицький – призначений РФ керувати захопленою частиною Запорізької області – ред. ) зняв «сухий» закон, але при цьому спиртного ніде немає. Не виставляють на продаж. Багато дрібних магазинів не будуть ним торгувати, тому що ліцензія коштує – 100 тисяч рублів з гаком, не всі потягнуть», – пояснила жителька Бердянська.

19 грудня в окупованому місті відбулося відкриття головної ялинки, також відкрилися ялинкові базари, де ціни стартують від 650 рублів (294 грн) за сосну, пишна та гарна обійдеться у 3 тисячі рублів (1357 грн), розповідають бердянці. Так само придбати можна і ялинкові прикраси.

«Навезли на продаж гори іграшок та прикрас ялинкових. Гарні, але не радують, навіть дратують, оскільки чужі», – поділилась одна з містянок.

«Можливість святкувати є, а настрою немає»

Дехто з опитаних бердянців каже, що цього року для святкування можливостей у містян більше. Пояснюють це тим, що вже налагодилися соціальні виплати та зарплати від окупаційної влади.

Більшості людей в окупації, щоб вижити все ж довелося іти працювати.

«Зарплатою в держустановах не ображають і мало хто не працює у місті. Всі пенсії, допомоги та зарплати виплачуються. Є можливість (святкувати – ред.), а от настрою немає», – зауважив один житель.

Він зазначив, що населення міста поділилося таким чином, що частину влаштовує теперішній перебіг подій та окупація міста, частині – все одно – українська чи російська влада, а ще одна частина – це ті, кому вже немає із ким святкувати, адже родини розділені окупацією та війною.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.

Місцеві жителі виходили на початку окупації на мітинги та демонстрували свою патріотичну позицію, поки окупанти не почали розганяти активістів.