«США не дають ATACMS, бо тоді Україна звільнить Крим». Західна підтримка – 2024 | Новини Приазов’я

У Сполучених Штатах Америки можуть ухвалити пакет допомоги Україні у будь-який день після 9 січня 2024 року, коли Палата представників повернеться до роботи після канікул. Про це в кінці грудня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, демократи і республіканці у Конгресі перестали вести гострі дискусії щодо допомоги України, і вже існує загальний політичний консенсус. Втім, політикам потрібно вирішити питання кордону.

Водночас, як пише CNN, наразі західні спецслужби розраховують, як довго Україна може протриматися без допомоги Сполучених Штатів і НАТО. Один із американських військових посадовців оцінив цей термін у «місяці», а за найгіршого сценарію розвитку подій на фронті йдеться про «значний відступ або навіть поразку» до кінця літа 2024 року.

Окрім цього, західні посадовці побоюються, що втрата або подальша затримка допомоги США вплине на підтримку з боку інших союзників. ЄС 1 лютого 2024 року збирається провести спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50-ти мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.

Що буде з міжнародною підтримкою України 2024 року? Які події у світі можуть призвести до зменшення військової допомоги, і як це вплине на війну з Росією? Чому країни Заходу не надають Україні зброю в обсягах, потрібних для перемоги?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк з директором Центру спільних дій Олегом Рибачуком.