«Крим є ключем до перемоги». Якою буде війна 2024 року? | Новини Приазов’я

2024-й рік буде відрізнятися від 2023-го у плані ведення війни. Про це в кінці грудня під час пресконференції заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, був проведений змістовний аналіз тих проблем, з якими стикнулася українська армія 2023-го року. По більшості з них знайдено вихід, – каже Залужний. Він наголосив, що головне завдання – це зберегти людей.

Нагадаємо, що на початку червня українські військові розпочали контрнаступальні дії на південному і східному напрямках. Як пише видання «Слово і діло» із посиланням на Міноборони, упродовж літа вдалося звільнити близько 250 кв. км територій та понад десять населених пунктів. Метою військового командування, ймовірно, було дійти до Мелітополя на Запоріжжі, а потім розірвати сухопутний коридор до Криму.

Втім, контрнаступ зіткнувся відразу з кількома складнощами. По-перше, це величезна кількість мінних полів, розчищення яких займає багато часу та ресурсів. По-друге, поки Україна готувала операцію та чекала на військову допомогу від західних союзників, російські військові встигли побудувати ешелоновану оборону. По-третє, техніки та людського ресурсу все ж таки було недостатньо. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press у грудні заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу, але він задоволений тим, що ЗСУ не відступають.

Які головні досягнення мають українські військові на південному напрямку за 2023 рік? Що завадило успішному проведенню контрнаступу? Які цілі на півдні експерти вважають пріоритетними на 2024 рік?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.