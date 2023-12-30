«РФ не змогла змусити воювати проти України». Депортовані в'язні Херсонщини | Новини Приазов’я

У грудні 2023 року на кордоні Росії з Грузією через проблеми з документами знову застрягли близько 20 громадян України. Про це повідомила грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Це переважно колишні в’язні, яких російські військові вивезли з окупованих територій і котрих потім депортували з Росії після завершення терміну відбування покарання.

За даними журналістів, станом на кінець грудня українці перебували у буферній зоні на території грузинського КПП. Дехто – кілька тижнів, а дехто понад місяць. Серед цих людей були хворі на туберкульоз, і вони змушені спати на підлозі у підвалі.

Це не перший випадок, коли колишні ув'язнені з України застряють на пункті пропуску російсько-грузинського кордону «Верхній Ларс». У серпні у такій ситуації опинилися шість чоловіків, депортованих із Росії. Їх пустили до Грузії через 11 днів. У жовтні на нейтральній зоні на 14 днів застрягли семеро чоловіків. Наприкінці листопада у проєкті допомоги українцям Volunteers Tbilisi повідомляли про 16 колишніх в'язнів, які чекали на дозвіл на в'їзд до Грузії.

В Офісі Генерального прокурора України нам повідомили, що на момент повномасштабного вторгнення в установах відбування покарань Херсонщини перебували 1 тисяча 914 осіб, у Запорізькій області – 272 людини, у Донецькій – 443. На територію Росії з Херсонської області вивезли 1700 в’язнів. З числа примусово вивезених із Херсонщини в’язнів вдалося повернути 76 осіб.

Скільки українських в'язнів, яких Росія вивезла з окупованих територій, змогли повернутися до України? З якими проблемами вони стикаються при виїзді з Росії? А також чи вдається їм адаптуватися до життя в Україні, якщо домівки залишаються в окупації?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.