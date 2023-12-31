«Головне бажання – щоб з лівого берега зникли окупанти». Плани Херсонщини на 2024 рік | Новини Приазов'я

На території Херсонської області бойові дії тривають з 24 лютого 2022 року. Після звільнення Херсона у листопаді 2022 року лінія фронту пролягла по Дніпру. У листопаді 2023 року ЗСУ офіційно підтвердили, що їм вдалося зайняти плацдарм на лівому березі Херсонщини.

Обстріли обласного центру і інших населених пунктів Херсонщини російськими окупаційними силами продовжуються майже щоденно. 27 грудня 2023 року російські військові обстріляли Залізничний вокзал Херсона і пошкодили евакуаційний потяг для цивільного населення.

Як живе Херсонська область під постійними обстрілами російських військових? Чи повертаються люди до Херсона і інших міст? Чи працюють школи і лікарні? Чи відновлює свою роботу місцевий бізнес? І яким є найбільшим бажанням жителів правобережної Херсонщини?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» ведучий Олександр Янковський обговорює з начальником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним.